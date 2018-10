Les premiers résultats provisoires de ces élections communales arrivent petit à petit.

Les bureaux de vote ont officiellement fermé leurs portes en Flandre. Les résultats partiels sont donc connus pour certaines communes:

- A Blankenberge, l'Open Vld perd des plumes mais reste le parti le plus important.

- A Izegem, la ville du président flamand Geert Bourgeois, la N-VA récolte le plus de voix mais perd 3,3% des votes.

- A Herstappe (Limbourg), La liste IC-GB (7 candidats) a emporté quatre des sept sièges en jeu devant celle d'"Herstappe+" (4 candidats) qui a décroché les trois autres. En 2012, Herstappe était la seule commune de Flandre où les élections n'avaient pas eu lieu en raison de la présence d'une liste unique composée d'autant de candidats que de postes à pourvoir. Pour le scrutin de 2018, deux listes se présentaient: GB-IC (7 candidats) et Herstappe+ (quatre candidats) tirée par le bourgmestre sortant, Claudy Prosmans. Le nom du bourgmestre est connu: Leon Lowette.

- A Ninove, Forza Ninove remporte 43% des voix. Le deuxième parti est l'Open Vld avec 28,8% des votes, suivi par Samen (13,7%) et la N-VA (11,1%). La tête de liste de Forza Ninove, Guy D'haeseleer siège au Parlement Flamand pour le Vlaams Belang.

- L'Agentschap Binnenlands Bestuur, l'agence flamande en charge notamment des pouvoirs locaux, a retiré les résultats partiels des élections communales consultables sur son site officiel vlaanderenkiest.be, dimanche vers 14h. Les compteurs ont entre-temps été remis à zéro. "Nous ne communiquons aucun résultat officiel avant 15h", a indiqué Jan Van Der Cruysse, de l'agence flamande. Les premiers résultats officiels sont attendus entre 15h et 15h30. Les bureaux de vote sont à présent fermés en Flandre.

L'Agence avait annoncé plus tôt des premiers résultats partiels apparemment erronés pour la province du Brabant flamand. La cause de cet incident est "investiguée en interne", a précisé Jeroen Windey, administrateur général de l'Agentschap Binnenlands Bestuur. "Il est possible qu'il s'agisse d'un test effectué plus tôt dans la semaine et qui s'est malencontreusement retrouvé en ligne."