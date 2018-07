Un candidat de la N-VA à Zonhoven, en province de Limbourg, s'est retiré de la 20e place de la liste pour les élections communales après un message et une vidéo postés sur Facebook.

Il s'en prenait aux réfugiés, aux juifs, aux musulmans et aux américains, et en appelait à Hitler. Ces messages de Tony Hulsman ont fait le "buzz" sur internet. Dans le premier d'entre eux, il est question des avantages auxquels auraient droit des réfugiés (que l'homme confond avec des personnes en séjour irrégulier, qui n'ont pas droit auxdits avantages). Dans le second, qui est filmé, l'homme prend l'accent allemand, fait le salut hitlérien et en appelle au retour du tyran afin qu'il extermine les musulmans, les juifs et les sionistes.

La video remonte à 2016 et est parodique, a affirmé l'individu. La section locale de la N-VA l'a néanmoins convoqué pour réclamer des explications. A l'issue de l'entretien, il a annoncé qu'il renonçait à être candidat. "L'homme a lui-même reconnu qu'il avait été trop loin", a indiqué le porte-parole adjoint de la N-VA. Pour le moment, il n'est pas exclu du parti.