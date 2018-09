Hannelore Goeman, députée bruxelloise et tête de liste du sp.a à Schaerbeek, a lancé un site internet dénonçant la prédominance des hommes en tête de liste pour les prochaines élections communales. "Malgré le fait que toutes les listes sont composées pour moitié de femmes, la première place des listes, dans les communes bruxelloises, est occupée par un homme dans 73% des cas", pointe-t-elle.

Forte de ce constat, la députée a décidé de lancer un site internet donnant aperçu du pourcentage de têtes de liste masculines par commune.

"Dans certaines communes, comme Etterbeek, il n'y a tout simplement aucune femme tête de liste", regrette encore la députée bruxelloise.

"Les femmes ne constituent pas un second choix. Nous représentons la moitié de la population et devrions donc également être mieux représentées en tête de liste", ajoute-t-elle en appelant les partis à veiller, à l'avenir, "à davantage d'équilibre entre les hommes et les femmes à la tête de leur liste".