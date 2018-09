Valérie De Bue, la ministre des pouvoirs locaux, a procédé ce samedi au tirage au sort (sous contrôle d'un huissier) des numéros de listes électorales pour les communales et les provinciales.

Les cinq numéros régionaux des listes électorales en vue des élections communales et provinciales ont été tirés au sort samedi par la ministre wallonne des Pouvoirs Locaux, Valérie De Bue, à Namur. Les résultats du tirage sont les suivants: MR (1), Ecolo (2), PS (3), PTB (4), et le cdH (5). Les cinq partis sont les formations politiques représentées au parlement wallon. Chaque province et commune devra par la suite tirer au sort les autres listes non-représentées au parlement wallon. Celles-ci débuteront à partir du numéro 6.

La date ultime pour le tirage au sort communal est fixée au 20 septembre et pour le provincial au 19 septembre.