"La politique communale est bien plus violente qu’au niveau fédéral, avec bien plus de coups en dessous de la ceinture", estimait récemment Zuhal Demir (N-VA), membre du gouvernement fédéral, et tête de liste de son parti pour les communales de Genk.

Nous avons tenté d’objectiver la situation en comparant les équipes de majorité mises en place en 2012, avec celles qui persistent, à quelques jours du scrutin. Les résultats parlent d'eux-mêmes...