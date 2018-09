C'est le rendez-vous électoral le plus proche du citoyen. Le plus concret, le plus direct. Et sur dh.be, c'est promis, on ne va pas le louper.

Ce dimanche 14 octobre, les électeurs ont rendez-vous avec les urnes pour redéfinir la couleur de leur commune. Ces élections communales ont déjà prouvé, à plus d'un titre, qu'elles regorgeaient d'enjeux et de tension. Pour le citoyen, il importe désormais de s’informer pour savoir qui propose quelles mesures, afin d'arrêter le choix le plus pertinent possible.

C'est pour cette raison que DH.be a lancé ce vendredi une plateforme en ligne consacrée aux élections à venir. Vous y trouverez une description des enjeux de chaque commune wallonne et bruxelloise ainsi que des communes d’envergure en Flandre et dans la périphérie bruxelloise. Ce module vous propose également une série de données socio-démographiques sur votre entité, mais aussi et surtout les derniers articles publiés par nos journalistes.

© IPM



D'ici aux élections

Jusqu’au 14 octobre, nos journalistes ne manqueront évidemment pas de couvrir comme il se doit les situations (état des lieux, crises, points d'attention, clashes,...) dans chaque entité.

Le 10 octobre, à travers un supplément de huit pages, qui sera décliné sur le web, nous vous expliquerons également tout ce que vous devez savoir sur ce vote.

Le jour J

Le jour du scrutin, notre rédaction web, en collaboration avec des étudiants en journalisme de l'Ihecs, vous fera vivre ce moment important tout au long de la journée à travers un direct et de nombreux reportages, photos, vidéos...

Mais ce n’est pas tout. En cours de soirée, un module présent sur DH.be vous donnera rapidement les résultats que vous cherchez : commune par commune, ainsi que le nombre de voix de préférence de chaque candidat. Le tout en temps réel !