Le président du PS, Elio Di Rupo, a qualifié mercredi d'"écran de fumée" le discours de politique générale prononcé la veille par le Premier ministre Charles Michel, dénonçant notamment le caractère "précaires" des 130.000 emplois créés depuis l'entrée en fonction du gouvernement voici trois ans. M. Michel s'est, lors de son discours de rentrée à la Chambre, félicité de la création d'emplois - 130.000 en trois ans - contestant au passage qu'il s'agisse d'emplois précaires. "C'est faux", s'était-il exclamé. "Entre fin 2015 et fin 2016, le nombre d'emplois à temps plein a augmenté de 60.491 unités (...) Jobs, jobs, jobs, c'est une réalité jour après jour", avait lancé le chef du gouvernement devant les députés.

Le président du PS a pour sa part affirmé, lors de l'émission Matin Première de la RTBF, que l'augmentation revendiquée par le gouvernement actuel était inférieure à la croissance constatée dans la zone euro.

Et non seulement il ne crée pas assez d'emplois, a souligné M. Di Rupo, mais en plus ce sont des emplois précaires. "Le gouvernement actuel n'a pas créé d'emploi durable. 60% des contrats d'intérimaire sont des contrats d'un jour. Il y a une véritable précarité dans les emplois et pour ceux qui vont devenir pensionnés", a-t-il déclaré en qualifiant l'équipe de M. Michel de gouvernement "des ultra riches" qui vit "hors des réalités" des citoyens.