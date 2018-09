Une Uccloise de retour de Syrie arrêtée : elle incitait à commettre un attentat contre les supporters et les joueurs, sur la Grand-Place.

Tout est parti d’un message posté sur un réseau social. Une simple photo des supporters de l’équipe nationale belge de football accompagnée d’un message explicite, incitant à commettre un attentat le jour de la communion entre les Diables rouges et leurs fans, sur la Grand-Place de Bruxelles, au retour de la Coupe du monde en Russie, le 15 juillet dernier. Yousra Bouhaltit Soulaïmane, 25 ans, est l’auteure présumée de ce post, qui n’a pas échappé aux autorités judiciaires belges. Et pour cause. Cette habitante d’Uccle se trouvait sous étroite surveillance policière. Bouhaltit Soulaïmane est connue des autorités judiciaires depuis qu’elle s’est rendue en Syrie en juillet 2015 pour y rejoindre les combattants de l’État islamique, selon Bouhaltit Soulaïmane (15 ans), avait également défrayé la chronique en 2017 en gagnant la Syrie avec son compagnon Mehdi Atid et la fillette de ce dernier, Yasmine, enlevée à sa maman, à Saint-Josse. Ils avaient rejoint le camp du djihadiste français Omar Diaby, dit Omar Omsen.

