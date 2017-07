La police de Bruxelles a annoncé sur Facebook que le site de départ dans le bois de la Cambre sera totalement interdit à la circulation dès 6h du matin. Le parcours sera progressivement fermé à partir de midi.

En ce qui concerne l'itinéraire, et donc les routes qui seront fermées à la circulation, il contournera le lac du bois de la Cambre, l’avenue de Cérès, l’avenue Franklin Roosevelt, la chaussée de la Hulpe, la drève de la Lorraine et ensuite la chaussée de Waterloo direction Rhode-Saint-Genèse et Waterloo.

Il sera également interdit de stationner le long du parcours. La police conseille donc d'éviter ce quartier en voiture.