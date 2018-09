Le front commun syndical défilera vendredi dans les rues de Bruxelles, histoire de protester contre la réforme du régime de congé maladie dans la fonction publique. Les syndicats espèrent que la manifestation, qui devrait créer de solides embarras de circulation dans le centre-ville, attirera entre cinq et dix mille personnes.

Le cortège s’élancera du boulevard Albert II pour rejoindre la place de l’Albertine où plusieurs responsables syndicaux prendront la parole.

1. Contre la réforme du régime maladie

Les syndicats du secteur public sont vent debout contre l’abolition du régime maladie des fonctionnaires, prévue le 1er janvier 2019. Les membres de la fonction publique fédérale mais aussi les policiers, les pompiers et les militaires ne pourront plus reporter leurs jours de congé maladie inutilisés sur l’année suivante.

Le front commun syndical, qui négocie depuis avril une réforme globale du statut des fonctionnaires fédéraux, dénonce cette mesure adoptée pendant l’été et sans concertation. La réforme des congés maladie constitue "la goutte d’eau qui fait déborder le vase", commente Silvana Bossio (CSC - Fonction publique). Le manque de concertation, le recrutement de contractuels, le manque d’effectifs dans certaines fonctions figurent parmi les griefs des organisations syndicales. "La réforme du régime maladie ne représente que le dénominateur commun de la contestation."

2. Des embarras de circulation annoncés

Le communiqué de la zone de police Bruxelles-Ixelles annonce la couleur : "Une grande manifestation syndicale est attendue ce 28 septembre à Bruxelles. Le parcours nous a été unilatéralement imposé par les organisateurs et vise un maximum d’embarras de circulation."

Le rassemblement se fera dans les environs de la gare du Nord à partir de 10 h 30. Le départ est prévu vers 11 h 30. Pendant la durée de la manifestation, les tunnels de la petite ceinture seront plus que probablement fermés. Le tunnel E40 Reyers-Centre ainsi que le tunnel du Cinquantenaire seront d’office fermés vers 11 heures. Les tunnels de la petite ceinture seront probablement fermés.

© IPM

La police annonce des embarras de circulation très importants. "Mieux vaut éviter de rejoindre le centre-ville en voiture mais aussi en bus et en tram. Le métro ainsi que les trains devraient rouler normalement", conclut son communiqué.

La STIB précise en effet qu'une vingtaine de lignes seront impactées (pas nécessairement complètement coupées, parfois simplement déviées). Parmi celles-ci, les lignes 14, 27, 29, 33, 34, 38, 47, 54, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 80, 86, 88, 92, 93 , 95.

3. Bpost, Tec, Proximus: différents secteurs impactés

Participeront à la manifestation des fonctionnaires fédéraux mais aussi des fonctionnaires de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que des travailleurs de bpost, Proximus et du Tec. Il y a donc lieu de s’attendre à des problèmes dans ces différents secteurs d’activité. Syndicats et direction des Tec ne sont pas parvenus à un accord sur une participation syndicale limitée à la manifestation. Dès lors, les agents du Tec qui iront au défilé seront couverts par leurs organisations.

Les réseaux de Charleroi, Liège-Verviers et La Louvière/Mons seront particulièrement touchés. Sur le réseau carolo, 40% des services étaient assurés à Jumet, 25% au dépôt de Genson et 50% à Anderlues. Pour les métros 1 et 2, 60% des services étaient assurés, 80% pour le métro 3 et 75% pour le métro 4. La situation sera mise à jour dans le courant de la journée sur la page Facebook du TEC Charleroi.

Du côté de Mons, plus de la moitié (55%) des services étaient assurés, et un peu plus dans le Borinage (59%). Dans le Centre, c'est le cas pour 58% des services et 94% dans le Hainaut occidental.

Les TEC Liège-Verviers sont aussi concernés par l'action syndicale. A Jemeppe, seuls 26% des services sont prévus, contre 65% à Liège, 81% à Rocourt et 77% à Verviers.

Dans le Brabant wallon, 94% des parcours sont assurés et seul le dépôt de Baulers est concerné.





Brussels Airport met en garde contre des délais plus longs au contrôle des passeports

L'aéroport de Brussels Airport a prévenu, vendredi via Twitter, les passagers se rendant dans une destination non-Schengen de prévoir plus de temps à l'aéroport. En raison de la manifestation des fonctionnaires à Bruxelles, il y a en effet moins de policiers pour le contrôle des passeports. Les temps d'attente au contrôle des passeports devraient donc être plus longs.