Après l'avoir présenté ce mardi matin à leurs délégués, les permanents syndicaux de bpost ont dévoilé le contenu du préaccord social conclu lundi soir avec la direction, au terme de quatre jours de grève tournante et d'une journée de 14 heures de négociations.

Le premier lot de mesures que l'entreprise s'engage à prendre rapidement concerne les demandes les plus urgentes des organisations syndicales. Et on en connait dorénavant les grandes lignes.

- Bpost va remplacer son système Géoroute de gestion des tournées des facteurs, très critiqué, par un autre. Aucun détail ne filtre encore sur cette proposition.



- L'entreprise va embaucher 1000 personnes, 100 engagés définitifs en contrat à durée indéterminée (CDI) et 900 en renfort pour les Fêtes de fin d'années. Certains de ces derniers pourraient obtenir un CDI au terme de leur contrat.

- Les guichetiers des bureaux de poste qui sont sous contrat à durée déterminée se verront offrir un CDI au terme de leur contrat.

- Bpost promet un meilleur suivi des services lourds, c'est-à-dire d'être plus attentif à la pénibilité du travail.

- Les nouveaux entrants dans l'entreprise auront accès à une meilleure formation.



Syndicats et direction se retrouveront lundi et mardi prochains pour négocier le volet financier de ces mesures et conclure une convention collective de travail pour la période 2019-2020. Les représentants du personnel n'ont pas encore eu d'estimation chiffrée du coût de ces mesures pour l'entreprise.



Pour Marc De Mulder, qui préside le syndicat SLFP, "ce préaccord est une bonne base pour poursuivre les négociations mais on ne crie pas encore victoire. Le préavis de grève est également maintenu mais le travail reprend car il ne faut pas pénaliser financièrement l'entreprise à l'approche des Fêtes de fin d'année. Nous avons besoin de cet argent pour donner quelque chose à nos affiliés".

Selon des informations de bpost, rapportées par l'agence Belga, des piquets de grève étaient encore installés aux centres de distribution d'Awans et Waremme (province de Liège) mardi matin.



Des responsables syndicaux nous confiaient lundi soir que certains travailleurs ne souhaitaient pas reprendre le travail mardi, malgré la suspension des actions de grève décidée par le front commun lundi midi. "Le personnel est très remonté, très en colère", nous disait-on.

Les délégués du syndicat chrétien rejettent le préaccord

On l'a appris dans l'après-midi, les délégués de la CSC-ACV ont rejetté le préaccord social, estimant que les principales demandes syndicales n'étaient pas rencontrées avec ces propositions "peu claires" de la direction. "La méfiance est tellement grande sur le terrain", souligne Alain Faveaux, permanent national de la CSC Transcom Poste.

L'on sait que le syndicat libéral et l'aile flamande du syndicat socialiste ont validé l'accord. Avec ce "non" du syndicat chrétien, va-t-il falloir reprendre les négociations ou bien le préaccord peut-il tout de même être validé puisque le SLFP-VSOA et la CGSP-Acod représentent les deux tiers du personnel ? A ce stade, personne n'est en mesure de répondre à cette question.

Pour marquer le coup de façon symbolique, le syndicat chrétien organise ce mardi jusqu'à 22h un piquet "non bloquant et informatif" au nouveau centre de tri bpost de Bruxelles. "L'objectif est d'informer le personnel sur les raisons de ce refus de façon responsable, sans bloquer l'acheminement des colis", explique Alain Faveaux.