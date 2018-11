" Je suis horrifiée, ce photomontage diffusé sur le site de ce parti est une honte ! J'ai immédiatement pris contact avec mon avocat, Marc Uyttendaele", écrit-elle sur son mur Facebook. " Une lettre vient de lui être envoyée lui sommant, sur le champ, d'enlever cette horreur. J'en ai ras-le-bol, marre, d'être associée à ce parti que je ne cautionne absolument pas. Ni aujourd'hui, ni hier, ni demain. J'espère être claire."





Dans ce courrier, Me Uytendaele précise qu'il s'agit "d'une atteinte inacceptable au droit à l'image" et que, à défaut de retirer cette publication du web, " des initiatives juridictionnelles seront prises."

Elle menace de porter plainte contre le président du parti populaire si celui-ci ne retire pas un photomontage publié sur le site du parti et diffusé sur les réseaux sociaux. On y voit trois visages la bouche bâillonnée par un ruban adhésif noir: Luc Trullemans, Mischaël Modrikamen et... Emmanuelle Praet. Or, cette dernière n'est pas et n'a jamais été membre de ce parti.