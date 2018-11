La boucle sera bouclée, ce dimanche 11 novembre, au pied de la Colonne du Congrès à Bruxelles avec la… traditionnelle cérémonie annuelle de la fin de la Première Guerre mondiale. Elle sera à peine plus solennelle que d’habitude, même si elle bénéficiera - une fois n’est plus coutume - d’une diffusion en direct sur les chaînes de télévision nationales.

Comparée aux nombreuses cérémonies hautes en couleur qui se tiennent en France ou au Royaume-Uni, la Belgique ne se caractérise pas par une conception démesurée du devoir de mémoire. Côté commémorations, on est loin de ce qui avait été annoncé, sans plus amples précisions, par le gouvernement fédéral d’Elio Di Rupo, dirigé depuis par Charles Michel.

Ce constat laisse amer pas mal de descendants des acteurs de la Grande Guerre mais aussi la corporation des historiens et tous ceux qui estiment qu’on sacrifie trop l’étude du passé à l’immédiateté de l’époque actuelle.

Un coup d’envoi modeste en août 2014

Le programme des grands moments nationaux du souvenir de la Grande Guerre a donc été réduit à une portion congrue. Le 4 août 2014, une grande cérémonie eut, certes, lieu au Mémorial interallié à Cointe mais, malgré la présence d’hôtes de marque, elle parut bien frileuse par rapport à celle organisée le même soir par le Royaume-Uni au cimetière de Saint-Symphorien (Mons).

Le 28 octobre 2014, le gouvernement fédéral avait (un peu) sauvé l’honneur à Ypres et à Nieuport lors de la commémoration du 100e anniversaire de la bataille d’Ypres qui prit pour thème le refus de la soumission et l’inondation de la plaine de l’Yser, avec la mise à l’honneur de la figure du Roi-Soldat pas encore chevalier, Albert Ier.

L’ex-Empire britannique n’a pas oublié…

Depuis lors, plus de rendez-vous national mais diverses manifestations mises sur pied avec une grande ferveur sur les champs de bataille de Flandre occidentale, du côté du Westhoek comme de la frontière avec le Hainaut. Coup de chapeau ici à tous les organisateurs du pays de l’ancien Empire britannique, qui ne loupèrent nullement ces rendez-vous tellement importants dans leur agenda de la mémoire. Les États-Unis ne furent pas en reste puisque leur président en personne, Barack Obama, s’était rendu à Waregem.

Ces hommages ciblés se sont poursuivis sans restriction aucune depuis l’été de 2014. Et nous voici donc à la fin des commémorations avec une conclusion bruxelloise un peu minimaliste. Peut-être parce que la région centrale est la mal-aimée ? Sur le plan local pourtant, des communes comme Saint-Gilles ont été très présentes depuis quatre ans.

On précisera quand même qu’Ypres - et le Westhoek - mais aussi Mons marqueront encore dignement le centenaire de l’Armistice. Ainsi à Ypres, ce week-end sera encore très chargé avec en apothéose une cérémonie solennelle du "Last Post" sous la Porte de Menin en présence du Roi et de la Reine…