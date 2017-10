2,23 millions. C’est le nombre de Belges qui pourraient tomber en situation de pauvreté en 2018. Cette effrayante prévision était livrée vendredi dernier par le Bureau du Plan, à quelques jours de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, qui se déroulait hier. "Vivre dans la pauvreté, c’est toujours avoir peur. Peur que son enfant soit placé, peur de perdre l’aide financière, peur de ne pas avoir de colis alimentaire. Mais c’est aussi en avoir ras-le-bol d’être un assisté. Personne ne se réjouit de devoir demander de l’aide sans arrêt. Mais malheureusement, les personnes en situation précaire sont de plus en plus" , explique Françoise De Boe, coordinatrice du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale.

Un constat appuyé par le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ou encore celui de personnes faisant appel, de plus en plus régulièrement, à l’aide alimentaire. "On est passé d’environ 120.000 bénéficiaires à plus de 143.000 en deux ans", explique Harry Gschwindt, président de la Banque alimentaire Bruxelles-Brabant, la plus ancienne du pays.

Selon lui, l’aggravation de l’appauvrissement de la population est particulièrement marquant en région bruxelloise. "Je ne suis pas un expert mais je pense qu’il y a deux phénomènes à prendre en compte. Le premier est lié aux réfugiés. Ils sont pris en charge au début de leur parcours mais, une fois qu’ils ont obtenu leur statut de réfugié, ils doivent trouver un logement et un emploi, ce qui n’est pas toujours évident pour eux. Beaucoup se retrouvent à la rue sans aucune aide. Ensuite, il y a un phénomène purement démographique. Une frange de la population, qui n’est pas aisée, a tout simplement augmenté."

La Banque alimentaire distribue de la nourriture à 640 associations en Belgique (les Petits Riens, les Restos du cœur, l’Armée du Salut, etc.). Ces dernières les redistribuent ensuite sous différentes formes : épiceries sociales, repas, colis alimentaires. "Nous sommes le grossiste du système", sourit Harry Gswindt. Un grossiste qui fournit à manger à 1,5 % de la population belge. "On travaille pour les personnes les plus démunies, qui sont dans une situation inextricable. 1.700.000 personnes vivent dans une situation précaire. 10 % de ceux-ci sont des démunis graves. Ils se réveillent le matin sans savoir ce qu’ils vont manger à midi."