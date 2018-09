Lampe de poche et bâton à la main, équipement étanche de la tête au pied, talkie-walkie et détecteur de gaz dans leur poche, ils avancent lentement dans un tunnel sombre et inondé d’une eau qui leur arrive parfois jusqu’à la taille. Leur objectif : trouver le corps d’une personne disparue ou n’importe quel indice pouvant faire avancer l’enquête. Ce vendredi après-midi, l’unité Frub () de la protection civile de Ghlin était à l’œuvre pour la seconde fois depuis sa création.(...)