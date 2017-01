Le temps restera variable avec encore quelques averses de neige sur l'Ardenne mais aussi des périodes sèches plus longues. Dans l'ouest, le temps sera influencé par une perturbation sur la France. Le ciel sur cette région deviendra alors très nuageux avec de la pluie ou de la neige fondante. Les maxima se situeront entre -3 et +4 degrés sous un vent modéré à faible de secteur ouest.

Pour les prochains jours, les températures vont plonger. Le rafraîchissement s'amorcera dans la journée de lundi avec des températures qui dépasseront difficilement le zéro dans le centre. Mardi, la chute sera vertigineuse est -5 au réveil à Bruxelles et -10 dans les Ardennes. Le dégel n'aura jamais lieu mardi ni même mercredi puisque les températures prévues par l'IRM sont de -11 dans les cantons de l'est et -10 en Ardennes.

La remontée des températures n'est pas prévue avant le week-end prochain.