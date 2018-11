"Il revient au gouvernement flamand de veiller à ce que chaque école dispose de suffisamment de moyens, de personnel et d'expertise pour mettre en oeuvre le 'décret M', et ce dans l'intérêt de chaque enfant", affirme mardi le syndicat chrétien néerlandophone de l'enseignement COV.

La semaine dernière, la justice a fait droit à une plainte déposée par les parents d'un enfant handicapé écarté de son école primaire de l'enseignement général, malgré la législation flamande sur l'enseignement inclusif. Trisomique, Maxim avait intégré son école en province d'Anvers dès la maternelle, mais s'en est vu exclu en 2e primaire, aucun professeur ne voulant l'accueillir dans sa classe. La direction avait rejeté les demandes d'aménagements raisonnables, pourtant prévus dans la législation flamande.

"Le COV constate que la responsabilité d'instaurer un enseignement inclusif est systématiquement renvoyée à l'école. La ministre compétente a également regretté que parents et direction ne soient pas parvenus à s'entendre. C'est le monde à l'envers", estime le syndicat dans un communiqué. "C'est au gouvernement flamand de veiller à ce que chaque école dispose de suffisamment de moyens, de personnel et d'expertise pour mettre en oeuvre le 'décret M', et ce dans l'intérêt de chaque enfant", poursuit-il. "Or ce n'est pas le cas aujourd'hui", ajoute le syndicat qui pointe le sous-financement de l'enseignement primaire.

Le décret M doit permettre aux enfants qui ont des troubles sensoriels ou d'apprentissage d'être intégrés plus facilement dans l'enseignement régulier.