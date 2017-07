Des professeurs de religion qui pourront donner cours d’éducation à la philosophie et la citoyenneté (EPC) en secondaire dès la rentrée scolaire sans s’y être formés, mais aussi avec la garantie de ne pas être inspectés, des futurs profs qui demandent le report de ce cours par crainte d’un burn-out et des centaines d’enseignants qui ne savent toujours pas en juillet quel cours ils donneront en septembre en raison d’une majorité PS-CDH qui aurait dû trancher dès le mois de mars : c’est peu dire que la possible introduction des cours d’EPC en secondaire en septembre prochain est source de crispations et d’inquiétudes.

Interrogée sur un possible report d’un an du cours pour mieux préparer son introduction, la ministre de l’Éducation Marie-Martine Schyns (CDH) a renvoyé la balle au Parlement. Les membres de la commission Éducation seront donc appelés mardi à s’exprimer sur la question. Après être passé au Conseil des ministres, le texte devait de toute façon être examiné par la commission la semaine prochaine avant d’être voté au Parlement. Reste qu’en ne prenant pas clairement position, la ministre CDH ne donne pas l’impression de défendre ce cours outre mesure. Un manque d’enthousiasme qui ne surprendra pas puisque c’était son partenaire socialiste qui tenait surtout à ce nouveau cours.

[...]

