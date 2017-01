Trente-six centres de ski de fond et de ski alpin sont toujours accessibles tant en province de Liège qu'en province de Luxembourg ce mercredi.

La couche mesurée au signal de Botrange, point culminant de Belgique, avoisine les 50 cm de neige. Les flocons tombés dans la nuit de lundi à mardi ont légèrement augmenté le manteau neigeux.

Les 19 centres de ski de fond et de ski alpin dans les Cantons de l'Est sont accessibles. Les amateurs de poudreuse pourront profiter, en fonction des régions où ils skieront, d'un manteau blanc d'une épaisseur de 30 à 49 cm, les Hautes Fagnes bénéficiant de la couche de neige la plus importante. A ces 19 centres, il faut ajouter les quatre autres pistes de ski alpin de la province de Liège à savoir le Thier des Rexhons (Spa), le Mont des Brumes (Stoumont), Le Monty (Lierneux) et le Val de Wanne (Trois-Ponts). Les pistes de ski de fond des Linaigrettes, de Hockai et du Ravel, toutes trois du côté de Francorchamps, sont également ouvertes.

En province de Luxembourg, une dizaine de centres demeurent ouverts en permanence depuis les importantes chutes de neige survenues au début du mois. La Baraque Fraiture attirera toujours les amateurs de ski alpin avec un enneigement de 40 cm, tandis que les centres de Bertrix, Champlon, Gouvy, Martelange, Saint-Hubert, Samrée et Chiny ainsi que ceux de Senonchamps et Anlier, ouverts uniquement l'après-midi, feront le bonheur des fondeurs.