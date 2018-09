De plus en plus de travailleurs se rendent régulièrement au travail à vélo et reçoivent donc une indemnité vélo. En 2017, leur pourcentage est passé au-dessus des 15%, ressort-il des chiffres du baromètre de mobilité 2017 du groupe de services en ressources humaines Acerta publiés lundi.

En 2017, près d'un travailleur sur quatre (24,21%) utilisait régulièrement son vélo pour se rendre au travail. Et plus de 15% d'entre eux percevaient une indemnité vélo de 31 euros par mois en moyenne en sus de leur salaire. "De plus en plus de secteurs professionnels obligent les employeurs à verser une indemnité vélo à leurs travailleurs. Cependant, un grand nombre d'employeurs décident spontanément de l'attribuer dans le cadre de la mise au vert de leur politique de mobilité", indique Ellen Lammens, juriste du centre de connaissances.

L'étude d'Acerta montre par ailleurs que la mobilité combinée a de plus en plus la cote puisqu'elle augmente de 9% chaque année. Beaucoup de travailleurs ne se limitent ainsi pas à un moyen de transport pour le déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail. Ils alternent entre leur voiture, leur vélo ou les transports en commun pour aller travailler. "La combinaison la plus fréquente est d'utiliser alternativement le vélo et la voiture. 8,74% des travailleurs se rendent de cette manière au travail. Seul 0,8 % des travailleurs utilisent en alternance le vélo et les transports en commun et 0,5% alternent leur voiture privée et les transports en commun", indique Acerta dans son communiqué.