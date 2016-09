EuroMillions: plus de gains pour les Belges

Belgique

On le sait depuis juillet dernier, l’EuroMillions va faire peau neuve ce 24 septembre. Si le jeu connaît toujours un énorme succès, il avait tendance à s’essouffler dans certains pays, les joueurs attendant souvent les plus gros jackpots pour miser. Pour redynamiser le plus célèbre des jeux de tirage, les pays participants ont ainsi décidé d’y apporter quelques modifications, aussi bien au niveau européen qu’au niveau belge.

L’ensemble des joueurs verront ainsi apparaître une douzième étoile, faisant passer la chance de remporter le jackpot à 1 sur 140 millions. Comprenez que le jackpot aura plus de chances de grimper haut, mais aussi qu’il sera plus difficile de le décrocher. Toutefois, hormis le rang 1, cela ne devrait pas avoir de répercussions sur les chances de décrocher un rang inférieur (1 sur 13).

Autre nouveauté , le jackpot de départ sera de 17 millions et plus de 15 millions d’euros, comme par le passé. On notera aussi l’apparition de deux tirages exceptionnels de 130 millions d’euros par an. Enfin, le jackpot plafond (190 millions d’euros) sera maintenu 5 semaines s’il n’est pas gagné, avant une redistribution sur les rangs inférieurs.

Pour les joueurs belges, plusieurs améliorations sont aussi au programme. La première, qui fera peut-être grincer des dents, est l’augmentation de la mise par grille de 2 à 2,50 €. Mais la plus grande nouveauté est l’apparition de My Bonus, qui permettra à 200 joueurs le mardi et 400 joueurs le vendredi de gagner 500 € à chaque tirage.

Comment ? À chaque combinaison est assorti un code My Bonus. Les gagnants seront tirés au sort parmi l’ensemble des numéros émis pour chaque tirage. Ce code My Bonus sera aussi utilisé pour les tirages spéciaux Millionnaires d’EuroMillions, lors desquels un gagnant d’un million d’euros sera garanti en Belgique. Enfin, lors de chaque tirage de plus de 100 millions d’euros, My Bonus générera 45.000 gagnants de 10 € supplémentaires.

Les dates clés du lancement de la nouvelle formule

24/09 : lancement des nouveaux formulaires.

27/09 : 1er tirage de la nouvelle formule d’EuroMillions + activation du rang à 10 € (en plus du rang à 500 €) via My Bonus.

28/10 : tirage spécial Millionnaires d’EuroMillions avec 25 gagnants à 1 million.