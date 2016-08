European Dog Show 2016 à Bruxelles Expo

Belgique

Le saviez-vous ? C’est en Belgique, en 1857 que fut organisée la toute première exposition de chiens : un événement qui rassemble les plus passionnés des éleveurs et des visiteurs pour mettre à l’honneur les plus beaux chiens de race.

C’est également en Belgique, lors de sa création en 1882 que la Société Royale Saint Hubert procéda à l’enregistrement des premiers pedigrees canins.

Et c’est également la Belgique qui accueille le siège central de la Fédération Cynologique Internationale (FCI) installée dans la jolie ville de Thuin.

Près d’un siècle et demi plus tard, Bruxelles accueille à nouveau les chiens de toute race pour un événement européen cette fois : l’European Dog Show 2016 !

Pourquoi une exposition canine ? Tout concours de beauté canine a pour objectif premier d’élire les meilleurs sujets présentés au sein de chaque race inscrite à la liste.

Le principe est simple : un juge qualifié va, sur base des caractéristiques prédéfinies du standard de la race considérée, émettre une opinion la plus objective possible sur chaque représentant canin amené sur le ring de présentation… et ce, pour chaque groupe de race, chaque classe et également par sexe !

Le standard de la race est l’ensemble de caractéristiques morphologiques détaillées du chien, incluant les diverses zones du corps (tête, chanfrein, hauteur au garrot, aplombs des membres, etc.) mais également le pelage.

En exposition, plus le chien présenté se rapproche du standard établi de sa race, meilleure sera la note accordée par le ou la juge du ring.

Les standards sont aussi utiles aux éleveurs qui doivent s’assurer de ne pas reproduire des animaux ayant des particularités considérées comme un défaut pour la race.

Ainsi, les animaux élevés doivent être le plus proche possible du standard. Il leur indique, en quelque sorte, une ligne à suivre.

L’exposition canine sera donc pour chaque éleveur participant l’occasion de faire un bilan qualitatif de son ou de ses champions. Et pour tous les passionnés du monde canin, de venir à la rencontre des plus beaux spécimens de chiens de race au monde !





Le programme d’une journée

Pour inscrire son chien au concours de beauté, il faut tout d’abord que ce dernier réponde à des critères simples : être âgé de 3 mois (bébés) au moins au moment de l’exposition canine si c’est un chien de race avec un pedigree.

Tout commence ensuite par le jugement de chaque chien inscrit en fonction de son âge dans une classe précise : les babies (âgés de 3 à 6 mois), les puppies (de 6 à 9 mois), les jeunes (entre 9 et 18 mois), la classe intermédiaire pour les chiens âgés de 15 à 24 mois, une classe de travail, une classe pour les champions, pour les vétérans…

Le juge a l’œil exercé pour mener une observation attentive du chien présenté et lui attribuer un des qualificatifs suivants : excellent, très bon, bon ou insuffisant !

Ensuite, les meilleurs mâles et femelles de chaque race vont concourir pour être élus Best of Breed.

Les Best of Breed participent alors à l’élection du meilleur chien de leur groupe : le Best of Group…

À l’issue de l’exposition, tous les Best of Group (10 chiens représentant les 10 groupes définis par la Fédération Cynologique Internationale) entrent en piste pour l’élection du meilleur chien de l’exposition : le Best in Show ! Un spectacle grandiose à ne rater sous aucun prétexte.





Autour de l’événement

Bien que le concours de beauté soit le cœur de l’exposition canine, l’European Dog Show dans son cru 2016 mettra également à l’avant-scène des associations, des partenaires variés dont le rôle sera de vous accueillir, vous visiteurs passionnés par le monde canin, de vous informer et même de vous conseiller sur tous les aspects de la vie de votre chien : alimentation, comportement, législation, toutes les questions pourront être abordées grâce à la présence d’interlocuteurs compétents dans leurs domaines respectifs.

Il se murmure également que Royal Canin, sponsor officiel principal de l’événement bruxellois, présentera à cette occasion une innovation majeure dans le monde de l’élevage : un complexe nutritionnel révolutionnaire permettant de soutenir le système immunitaire du chiot pendant les premières semaines de vie.

Une innovation en la matière que les éleveurs ne manqueront certainement pas de découvrir.

Si vous êtes passionné du monde canin, si l’espèce canine vous intéresse et vous fascine, alors, une visite aux Palais du Heysel ce dernier weekend d’août s’impose pour vous.

Sous le haut patronage de la Société Royale Saint Hubert, cet événement ne rassemblera pas moins de 12.200 chiens parmi les 360 races connues dans le monde sous les regards admirateurs des nombreux visiteurs.

L’ouverture de l’exposition canine le vendredi 26 août mettra à l’honneur les races de chiens belges et tout au long du week-end, vous aurez l’opportunité également de découvrir des races rares telles que le Bedlington Terrier ou le Komondor : n’hésitez donc plus et rendez-vous vite sur le site de l’événement pour réserver vos entrées.

On le constate donc : l’exposition canine est un véritable événement permettant à tous les participants de se surpasser dans leurs efforts et d’espérer le meilleur résultat, tant au niveau de la beauté que des disciplines interactives qui les lient à leurs compagnons canins.

Alors… vous qui êtes passionné du monde du chien ou tout simplement curieux d’en découvrir les plus beaux représentants, n’attendez plus, soyez aux abois ces 26, 27 et 28 août !

Pour en savoir plus sur cet événement : www.europeandogshow2016.com

Un événement sponsorisé par Royal Canin : www.royalcanin.be