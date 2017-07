Avec l'évasion de deux détenus, jeudi, à la Cour d'Appel d'Anvers, on atteint le fond sur le plan du déficit d'investissements dans le chef du ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) dans les palais de Justice d'Anvers et le transfert de détenus, a affirmé dimanche le bourgmestre d'Anvers et président de la N-VA Bart De Wever.

Réplique du ministre de la Justice: cette question relève de la responsabilité de la police. "Nous avons déjà reçu tant de promesses..., mais jusqu'ici, je n'ai observé que de la régression" sur ce plan, a commenté le bourgmestre d'Anvers, interrogé par la chaine de télévision régionale ATV. M. De Wever s'est dit fortement agacé depuis des années par le peu d'investissements consentis par le ministre de la Justice dans le Corps de sécurité anversois.

Selon lui, 77 personnes ont été consenties pour le cadre anversois en 2006, par Laurette Onkelinx, alors ministre de la Justice, mais ce cadre n'a jamais été rempli. "On n'est jamais arrivé plus loin qu'à 36 et en comptant bien, il y en avait quatre la semaine passée. Lorsque j'entends le ministre dire que la police locale doit également faire quelque chose, cela va trop loin: nous faisons en fait déjà tout", a ajouté le bourgmestre.

D'après M. de Wever, la police anversoise consacre actuellement en permanence 41 agents pour du travail qui doit être effectué par la Justice.

"Cette question relève de la responsabilité de la police. Depuis 2003, le Corps de sécurité des agents du département de la Justice soutient la police dans l'exécution de ces tâches. Ce Corps n'est pas armé. Il appartient à la police d'évaluer si un transport de détenus est suffisamment sécurisé, a répliqué le ministre de la justice Koen Geens.

D'après le ministre CD&V, la collaboration entre la police anversoise et le Corps de sécurité de la Justice se déroule traditionnellement très bien à Anvers. Au cours des derniers mois qu'il y a eu temporairement un problème causé par des enquêtes disciplinaires et une plus grande mobilisation de la police locale dans la lutte contre le terrorisme. Selon M. Geens, l'évasion de jeudi dernier n'est pas liée à un manque de personnel. Onze membres du Corps de sécurité étaient présents, ce qui est normal en période de vacances.