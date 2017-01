Le mois de décembre 2016 a été un peu trop chaud et exceptionnellement ensoleillé, selon le bilan climatologique établi dimanche par l'Institut royal météorologique (IRM), qui a surtout enregistré "exceptionnellement peu de précipitations".

A Uccle, on n'a enregistré que 22,7 mm de précipitations (norm.: 81,0 mm) sur 9 jours (norm.: 19,3 jours), ce qui constitue deux records pour la période 1981-2016, indique l'IRM. Les précédents records pour ces deux paramètres remontent à 1987 (27,1 mm) et 1992 (10 jours). La sécheresse s'est surtout marquée pendant les 20 premiers jours du mois. Il n'est alors tombé que 4,1 mm pendant cette période. La plus grande quantité journalière, 1,8 mm, est tombée le 12.