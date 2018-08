Un éboulement s'est produit juste devant eux.

Ce 1er août, jour de fête nationale en Suisse, 2 couples de Belges et leurs enfants ont eu la peur de leur vie! En effet, après avoir passé l'après-midi au lac de Moiry, dans le canton du Valais en Suisse, ils prennent la route qui doit les mener du barrage de Moiry à Grimentz, à 10km de là.

Alors que 5 voitures se suivent, des énormes grêlons commencent à tomber sur les voitures, tandis que sur la route, ce sont carrément des rochers emportés par des torrents de boue qui balayent tout sur leur passage, bloquant complètement le chemin.

"On est passés de 22 à 8 degrés en 5 minutes" nous raconte Charles-Antoine. "Un énorme orage s'est abattu en quelques secondes. On a vu les grêlons tomber, du coup, on a ralenti notre vitesse. Et puis à 50 mètres devant nous, tout s'est effondré! Les rochers avaient la taille de voitures. Des arbres sont aussi tombés sur la route. On a voulu faire marche arrière pour se protéger mais on s'est vite rendu compte qu'un autre éboulement avait eu lieu derrière nous. On est resté coincés de 16h30 à 21h45 en attendant que les secours arrivent jusqu'à nous. Il leur a fallu 3 heures pour nous faire un passage. La situation restait tout de même dangereuse car il continuait de pleuvoir. On était constamment focalisés sur la montage pour s'assurer que d'autres rochers ne se détachaient pas. "

Au final, tout s'est bien terminé pour nos compatriotes qui s'en sont sortis indemnes.