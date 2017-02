Bonne nouvelle pour le rail : Infrabel, le gestionnaire du réseau ferré, va mettre sur pied sa propre école. Baptisé Infrabel Academy, ce centre de formation devra ouvrir ses portes en 2019 à la gare de Bruxelles-Ouest, à Molenbeek. C’est ce qu’a répondu le ministre de tutelle du rail François Bellot (MR) au député fédéral Gautier Calomne (MR), qui l’interrogeait sur l’usage des nouvelles technologies par Infrabel.

Aux portes du réel

Le site, dont les secrets architecturaux sont encore bien gardés, sera réparti sur plusieurs étages et comprendra un auditoire de 250 personnes, des locaux pour les cours théoriques, plusieurs simulateurs (dont celui en 3D que l’entreprise vient tout juste d’acquérir), des installations extérieures et un grand hall afin de reproduire le plus fidèlement possible les conditions du réel. "Le vrai défi aujourd’hui, c’est la formation pratique. Il faut habituer les équipes à la réalité et aux contraintes du terrain. Dans le cas d’Infrabel, c’est difficile puisqu il y a des conditions de sécurité à respecter. On ne lance pas quelqu’un sur le terrain d’un coup. C’est comme un chirurgien : on ne peut pas le laisser opérer du jour au lendemain. Pour le rail, c’est pareil. Donc, nos agents passent beaucoup de temps à observer. Résultat : la formation dure assez longtemps et a un certain coût", détaille Arnaud Reymann, porte-parole d’Infrabel.

Ainsi, pour plonger ses futurs agents au cœur de l’action, l’Infrabel Academy reproduira certaines portions du chemin de fer. Par exemple, les élèves pourront s’entraîner sur une véritable caténaire, alimentée par du courant. "C’est comme un mannequin en médecin : il est possible de s’entraîner dessus non-stop sans que les erreurs aient des conséquences gravissimes."

