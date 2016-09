Exclusif: les victimes des attentats seront indemnisées à 100 %

Belgique

Après les attentats, le Comité Sinistres Terrorisme (aussi appelé Comité de TRIP : Terrorism Reinsurance and Insurance Pool ou Comité) avait fixé à 100 % le pourcentage d’indemnisation que les assureurs prendraient en charge quant à l’indemnisation du dommage corporel subi par les victimes de Maelbeek et Zaventem, et avait limité à 50 et 0 % les pourcentages d’indemnisation des dommages matériel et moral. Seul le dommage corporel était indemnisé complètement.

La décision du Comité Sinistres Terrorisme était de limiter à 50 % le pourcentage d’indemnisation du dommage matériel (bagages, vêtements, smartphones, ordis, etc.), et ne pas prendre en compte le dommage moral.

Selon nos informations, le Comité Sinistres Terrorisme a décidé de confirmer l’indemnisation complète du dommage corporel subi par toutes les victimes des attentats du 22 mars, et de porter pareillement à 100 % les pourcentages d’indemnisation des dommages matériels et moraux.

Si la décision formelle sera prise à la prochaine réunion du Comité Sinistres Terrorisme (qui est indépendant des assureurs), des victimes des attentats ont été informées, en début de semaine, par leurs assureurs respectifs comme notamment Amlin, que le comité "vient de décider qu’il est dorénavant possible d’indemniser tous les dommages à 100 % - et donc plus uniquement le seul dommage corporel : dommage corporel : 100 %; dommage matériel : 100 %, dommage moral : 100 %."

Pour Wauthier Robyns, d’Assuralia, le groupement d’assureurs créé après les attentats en vertu de la loi du 1er avril 2007 (loi relative à l’assurance des dommages causés par le terrorisme) dispose d’un budget de "1,2 milliard d’euros".

La décision avait été prise au printemps de ne provisoirement pas indemniser le préjudice moral et limiter à 50 % l’indemnisation du dommage matériel parce que le Comité Sinistres Terrorisme évaluait difficilement s’il disposerait des moyens financiers suffisants. La priorité était donnée à l’indemnisation du dommage corporel de toutes les victimes. "On verrait ultérieurement pour ce qui concerne les dommages matériel et moral."

Des avocats de victimes, contactés hier après-midi, se déclarent enchantés.

Porte-parole d’Assuralia, Wauthier Robyns précise, quant aux montants, que "chaque situation est différente", que la fixation (des montants) "dépendra d’un cas à l’autre" et que l’évaluation s’effectuera "in concreto".

En outre M. Robyns certifie que le tableau indicatif des juges de paix et de police (qui date de 2012 et n’a plus été adapté) est, comme l’indique son nom, "indicatif".

Les victimes des attentats de Brussels Airport comme du métro Maelbeek seront avisées par leurs assureurs respectifs, que ces derniers peuvent dès maintenant procéder à l’indemnisation de leurs dommages matériel et moral.









"C’est l’idéal pour les victimes"

Premier à réagir, Maître Jean-Paul Tieleman défend plusieurs victimes des attentats de Bruxelles et leurs proches. L’avocat du barreau de Bruxelles se réjouit des décisions des assureurs, annonce même qu’il se désistera des procédures judiciaires en cours (notamment contre Ethias qui assure la Stib) mais restera attentif aux montants d’indemnisation si ceux-ci sont calqués sur le fameux tableau indicatif des assureurs.

Me Tieleman : "Je suis heureux de cette décision de porter aussi à 100 % les pourcentages d’indemnisation des dommages matériel et moral de toutes les victimes du 22 mars. C’est l’idéal pour les victimes. Le but est atteint. En mai et juin, plusieurs victimes avaient lancé des procédures devant le tribunal de police de Bruxelles : nous nous désisterons de ces procédures. Les seules réserves que j’émets néanmoins portent sur l’application du tableau indicatif. Je me battrai pour que celui-ci ne soit pas appliqué par automatisme. Ainsi je défends des parents qui ont perdu à Maelbeek leur fille qui n’habitait plus chez eux depuis quelque temps : dans leur cas, le tableau indicatif fixe le dommage moral à 5.000 euros : c’est évident que c’est inacceptable. Comme après la catastrophe de Ghislenghien, je me battrai pour que les dommages soient indemnisés à hauteur de leur importance réelle."