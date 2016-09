Exclusif: toujours moins de prêtres en Belgique

Belgique

"La crise de la vocation n’est pas nouvelle et le clergé est vieillissant. Il n’est pas rare de rencontrer des prêtres qui exercent alors qu’ils ont dépassé largement l’âge de la pension" , explique Caroline Sägesser, chercheuse à l’Observatoire des religions et de la laïcité.

En cinquante ans, ils sont passés de 10.500 à seulement 3.000 et il faut s’attendre à ce que cette diminution se poursuive année après année.

Cette crise de la vocation a poussé l’Église à trouver des solutions plus ou moins durables.

Ainsi, ces dernières années, les prêtres issus de l’Afrique centrale (Congo, Burundi et Rwanda) et de Pologne se sont multipliés dans les églises belges et d’Europe. Pour Caroline Sägesser, cette mutation de l’Église est parfois à l’origine d’une scission avec les fidèles "au niveau de la morale, notamment sur les questions d’homosexualité, sur le mariage mixte et la contraception, certains prêtres étrangers ont une vision plus stricte que dans l’Église belge".

La deuxième grande conséquence est le débordement des prêtres : certains doivent en effet assumer plusieurs paroisses à la fois.