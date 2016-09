Exclusif: voici Tarik Jadaoun, le nouveau visage de la menace djihadiste en Belgique (VIDEOS)

Belgique

C’est l’avertissement lancé par un Daechois repenti...

"Ne soyez pas surpris si les prochains attentats en Belgique sont organisés à partir de Verviers. Parce que c’est un homme de cette ville qui est censé organiser la prochaine vague de terreur chez vous. Il séjourne actuellement en Irak où on le prépare à devenir le prochain Abaaoud". C’est l’avertissement récemment lancé par un daechois repenti qui se fait surnommer Abu Qurayza.

L’intéressé communique en anglais via l’application Telegram. Il ne souhaite pas s’exprimer sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre / quitter l’organisation terroriste ni révéler sa nationalité. Il dit juste qu’il est de retour dans son pays occidental d’origine, après avoir participé aux activités du groupe terroriste Daech en Lybie où il a assisté à l’élaboration de potentiels attentats à venir.

Selon Abu Qurayza : "L’homme de Verviers, qui est la pièce maîtresse des plans que l’Etat Islamique (EI) a encore pour votre pays", est le Verviétois "Tarik Jadaoun", 28 ans. Sur sa fiche de membre de l’EI, il est notamment écrit qu’il est arrivé en Syrie le 11 juin 2014 et qu’il a fait de la prison en Belgique pour des vols et des bagarres avec la police.

Toujours d’après lui : "Jadaoun a été choisi pour devenir le nouveau Abaaoud. Il a déjà deux Belges sous sa coupe qui attendent ses ordres. Je me souviens juste que l’un d’entre eux se fait appeler Sayfullah (c’est-à-dire : l’épée d’Allah, NdlR). La mission de Jadaoun est de les rassembler avec ce qu’il reste de la cellule terroriste de Paris – Bruxelles pour frapper à nouveau votre pays".

Il nous est évidemment impossible de vérifier les dires d’Abu Qurayza, mais il dispose de trois vidéos qui n’avaient pas été dévoilées jusqu’ici et tendent à prouver qu’il a entretenu des contacts étroits avec Tarik Jadaoun et Lotfi Aoumeur, l’ancien soldat verviétois devenu kamikaze qui a perpétré un attentat suicide contre l’armée irakienne en août dernier (plus d'infos ici).

Dans la première vidéo : on aperçoit Jadaoun en train de baragouiner pendant une quarantaine de secondes en anglais avec un certain al-Sanafi depuis Mossoul, en Irak ; si on a tout bien compris, saisi... Jadaoun s’y désole de ne pas savoir parler l’anglais aussi bien que l’arabe et le français et lui souhaite de se marier un jour avec une sœur française !

al-Sanafi, vous avez dit ? Il s’agirait du terroriste de nationalité américaine qui a été recruté par le porte-parole et responsable des opérations extérieures de l’EI, le Syrien al-Adnani abattu en août dernier par une frappe de drone ; tout comme Jadaoun, al-Sanafi aurait été chargé par al-Adnani de frapper son propre pays, les Etats-Unis, indique Abu Qurayza.

Dans les deux dernières vidéos (voir ci-dessous) qui durent chacune un peu plus de trois minutes et auraient quant à elle été filmées précisément deux jours avant que l’ancien soldat verviétois se fasse sauter le caisson en Irak : ce dernier est à chaque reprise passager dans une voiture conduite par Jadaoun.

Une paire de lunettes solaires type Rayban vissée sur le nez, Lotfi Aoumeur prend une fois la parole pour exhorter ses followers à tomber en martyr ; l’autre pour se plaindre du fait que : "Y a des frères (qui) ont annulé leur djihad du jour en lendemain (...) et ont tourné le dos à Allah".