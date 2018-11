" Il y a des jours où j’ai peur d’aller au travail ." Si cette phrase semble choquante, elle est pourtant devenue courante dans le jargon des accompagnateurs et contrôleurs de train de la SNCB.

Et pour cause, le nombre de cas d’agression est de nouveau en augmentation depuis 2017 où il y a eu 455 agressions ayant porté atteinte à l’intégrité physique du personnel de la SNCB. Les agressions étaient en hausse de 11 % par rapport à l’année 2016.

Toujours en 2017, 1 165 cas ont été déclarés, soit un peu plus de trois par jour. Les agents de la SNCB ont subi 423 menaces, 287 insultes, 266 violences légères et 189 coups et blessures. Parmi les victimes, 64 % étaient des hommes et 36 % des femmes. Ce qui a donné lieu à près de 3 000 jours d’absentéisme.

Les 2 500 accompagnateurs de train sont les cibles les plus fréquentes des agressions. Neuf agressions sur dix sont dirigées contre eux. "Nous sommes en première ligne et formons le réceptacle du mécontentement des voyageurs mais nous sommes avant tout là pour que tout le monde voyage dans les meilleures conditions", témoigne Pierre Baltus, lui-même accompagnateur de train.

L’entreprise ferroviaire a décidé de durcir le ton et prendre le problème à bras-le-corps en renforçant son Master plan anti-agression qui comprend plus de 50 mesures concrètes.

Parmi celles-ci : des formations sans cesse améliorées pour permettre aux accompagnateurs d’identifier le plus rapidement possible et mieux gérer toute forme de conflit, une collaboration plus étroite avec la police et les tribunaux et l’augmentation des caméras de surveillance dans les trains et les gares.

© DH



La compagnie dispose à ce jour de 10 000 caméras et ce nombre augmentera encore dans les prochaines années.

Les images de surveillance sont monitorées 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 par les services de sécurité de la SNCB et par la police fédérale des chemins de fer.

Ces derniers mois, ce Master plan a encore été renforcé par une série d’actions concrètes. Plus de 150 équipes Securail supplémentaires par mois sont présentes dans les derniers trains de la journée (entre 18 heures et 2 heures du matin). "Comme toujours, nous avons étroitement collaboré avec la police fédérale des chemins de fer à cet égard afin que davantage de trains puissent être suivis de près. Ensemble, des actions de contrôle ciblées et à grande échelle sont également mises en place", indique Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB.

Par ailleurs, depuis le 1er novembre 2018, la SNCB peut également verbaliser les fraudeurs plus efficacement grâce au système d’amendes administratives dans le cadre de l’application de la nouvelle loi sur la police des chemins de fer, ce qui doit diminuer le sentiment d’impunité et avoir un effet dissuasif. "Les accompagnateurs de train rédigent eux-mêmes les amendes dont les montants peuvent atteindre 500 €. En cas de non-paiement, la SNCB peut exiger ce montant via un huissier de justice. En cas de récidives, les amendes augmentent et le tribunal intervient", détaille un porte-parole de la SNCB.

La SNCB lance une campagne choc dans les gares

La SNCB a lancé lundi une campagne de sensibilisation des voyageurs pour que cessent les agressions à l’encontre de son personnel alors que les cas de violences verbales et physiques sur son réseau ont augmenté de 11 % en 2017.

La SNCB souhaite dès lors s’attaquer sérieusement au problème et commence lundi une campagne de sensibilisation dans les grandes gares du pays.

En effet, un grand écran interactif circulera ainsi ces prochains jours dans cinq gares (à Bruxelles-Nord 12/11 et 13/11, à Liège-Guillemins 19/11, à Gand-Saint-Pierre 21/11, à Charleroi-Sud 23/11 et à Anvers-Central 26/11). Sur l’écran figure un membre du personnel de la SNCB derrière une vitre brisée, qui symbolise la violence et l’impact des agressions sur sa personne. En apposant sa main sur l’écran, chaque voyageur peut réparer cette vitre brisée.

L’usager est alors ensuite invité à partager son geste sur les réseaux sociaux avec le hashtag #StopAgressionsSNCB. L’écran interactif sera installé de 7 h 30 à 18 h 30 dans les gares en question. Dans la campagne, diffusée dans les trains, les gares et en ligne, on peut voir tant des accompagnateurs de train que du personnel de gare. "En les montrant de près, leur regard droit dans la caméra, la SNCB veut demander le respect des voyageurs envers ses collaborateurs. La vitre brisée derrière laquelle ils se trouvent sur les affiches de la campagne symbolise cette forme de violence", indique la SNCB.