Affiches, flyers et autres tracts électoraux fleurissent dans nos villes et villages comme l’acné sur un visage adolescent. Les candidats disposent pourtant d’outils plus économiques et faciles d’utilisation, et auxquels ils ont désormais largement recours : les réseaux sociaux. De quoi faire craindre aux imprimeurs une chute dans leur carnet de commandes ? Ce n’est absolument pas le cas, à en croire les sociétés contactées.

"On n’a pas à se plaindre, nous avons vraiment beaucoup de boulot actuellement. Nous existons depuis 28 ans et ne notons pas de baisse. Le papier reste important. On imprime des affiches mais surtout beaucoup