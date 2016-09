Femmes djihadistes: La police craint des attaques!

Belgique

Pour la première fois en Europe, un commando composé de femmes a été interpellé juste à temps, avant de commettre le pire, en France ce jeudi soir (voir détails ci-contre). Un phénomène neuf qui inquiète aussi nos autorités judiciaires. Un nouveau rôle semble en effet avoir été attribué désormais aux femmes djihadistes. De sources policières belges, on nous indique qu’un profil bien particulier intéresse nos enquêteurs des unités antiterroristes.

"Avant, ces femmes jouaient surtout un second rôle dans l’organisation de l’État islamique. On leur confiait des missions logistiques. Elles étaient surtout utilisées pour être envoyées en Syrie afin de s’occuper de la maintenance, comme la cuisine et les autres tâches ménagères. On assiste désormais à une nouvelle adaptation des missions qui sont confiées à ces femmes", affirment nos sources policières.

De complices de combattants, ces femmes djihadistes sont devenues des actrices de premier plan. "Elles sont désormais en première ligne, pleinement opérationnelles", poursuit l’une de nos sources policières, affirmant que le profil qui préoccupe le plus les unités antiterroristes belges en ce moment est celui des jeunes femmes converties, âgées entre 20 et 30 ans. "Les converties sont potentiellement plus dangereuses que les autres car elles ont un besoin de prouver quelque chose, d’obtenir une sorte de carte blanche. On l’a d’ailleurs vu avec la première kamikaze européenne à s’être fait exploser en Irak, la Belge originaire de Charleroi, Muriel Degauque", rappelle notre source policière.

L’autre catégorie qui inquiète aussi les enquêteurs belges, ce sont les sœurs et nièces de. "Ces jeunes filles appartenant à des familles de djihadistes sont également très influençables et déterminées."

De son côté , Serge Garcet, professeur en victimologie à l’ULg, avance une hypothèse qui pourrait expliquer l’augmentation des femmes dans la préparation d’attentats terroristes. "Les femmes font moins l’objet de l’attention lors des contrôles réalisés par les forces de police. Elles peuvent ainsi être utilisées pour leur discrétion et leur capacité à transporter du matériel plus aisément", avance le professeur, ajoutant que "les femmes ont depuis toujours été présentes dans certaines guerillas".