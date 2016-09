Fêtes de Wallonie: un samedi plus calme que d'habitude (PHOTOS)

Belgique

Le samedi est le jour d'affluence record pour les fêtes de Wallonie à Namur. Parfois, on n'arrive pas à se frayer un chemin dans les rues. Cette année, ce n'était pas le cas. Nul ne sait si c'est dû à une affiche moins sexy sur les grandes scènes, à la météo capricieuse ou à une réaction aux attentats d'il y a six mois. Il y avait du monde, certes, mais pas trop. L'ambiance était festive et moins électrique que parfois. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose...

La sécurité, plus visible que les années précédentes, n'a pas terni l'ambiance malgré les voitures de police qui empêchaient l'accès des véhicules à la corbeille, les big bags de sable et plots en béton qui faisaient barrage et le renfort militaire avec blindés et mitraillettes au poing.

Côté concerts, Sharko n'a pas reçu le succès escompté tandis que la foule est arrivée au parking des casernes pour le show d'Aaron en tête d'affiche. Synapson a clôturé la soirée de ce côté tandis que la place Saint Aubain a dansé grâce à Debout sur le zinc, Alex Germys et Lady Cover, la Namuroise de l'étape.

A l'exception des petites bagarres et des accidents de la route habituels dûs à l'abus de péket, la police ne déplorait dimanche matin aucun incident majeur.

Ce dimanche, place aux enfants et au folklore avec les concerts de Casimir et Bernard Minet ainsi que la finale du combat des échasseurs. Ce lundi, c'est le rendez-vous des Namurois qui démarre par la messe en wallon à l'église Saint Jean.