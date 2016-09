Fêtes de Wallonie: voici le programme (ultra-familial) de ce dimanche

Belgique

Entre le samedi d’affluence et le lundi des Namurois, le dimanche propose un programme familial par excellence aux Fêtes de Wallonie.

Casimir et Bernard Minet. Rendez-vous au parking des casernes - la nouvelle scène qui remplace la pace du Grognon en travaux - pour assister au Spectacle de Casimir, la marionnette de L’Île aux enfants (à 13 h 30 et à 15 h 15) et le tour de chant de Bernard Minet, ex-membre de la troupe des Musclés (à 14 heures). Des animations grimage, jeux anciens, sculptures de ballons et compagnie sont proposés aux enfants de 3 à 12 ans de 10 à 18 h.

L’après-midi du folklore. Dès 14 h, plusieurs groupes folkloriques se succèdent pace Saint Aubain : les Zouaves de Malonne, les Bretons de Breiz hor Bro, le Ballet légendaire de l’Ile de France, l’Harmonie Royale de Mellet, les Alfers namurois (lancer de drapeaux),

Le combat des échasseurs. Grande tradition populaire, le combat des échasseurs remonte au XVe siècle. Encore aujourd’hui, les Mélans (échasses noires et jaunes) et les Avresses (échasses rouges et blanches) s’affrontent dès 16 h 30 sur la place Saint Aubain. Le dernier sur ses échasses remporte l’échasse d’or. Un pan de folklore qui ravit toutes les générations.