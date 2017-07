Le commission de l'Education du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé ce mardi soir le projet de décret visant à introduire le cours de philosophie et citoyenneté dans le secondaire officiel en septembre prochain.

Alors qu'un collectif de professeurs de morale et de religion avait exigé la semaine dernière de reporter d'un an l'arrivée du cours de philosophie et citoyenneté (EPC) dans le secondaire officiel, la ministre de l'Education Marie-Martine Schyns (CDH) avait indiqué que cette décision reviendrait au Parlement. C'est donc la commission de l'Education de ce mardi qui devait se prononcer sur le sujet. Le CDH et le PS ont voté mardi soir en faveur du décret, tandis que le MR s'abstenait. A noter qu'Ecolo et Défi, tous les deux favorables au cours d'EPC, n'avaient pas le droit de vote, n'étant pas assez nombreux pour former un groupe parlementaire.

Du côté d'Ecolo, on se réjouit du feu vert parlementaire. "J'ai fait une propostion qui a été acceptée de mettre en place un groupe de parlementaires afin de travailler sur le principal problème qui est lié au fait qu'il est quasi impossible de donner une seule heure de morale ou d'EPC (NDLR: par école). Cela apporte beaucoup d'inconfort et pour les profs et c'est inefficace", a réagi notamment le député Christos Doulkeridis (Ecolo).

“Je suis très heureuse que ce cours voit le jour dès la rentrée prochaine. Il est très important que les élèves abordent la démarche philosophique, surtout quand on voit les défis sur le plan du vivre-ensemble auxquels on est soumis”, a indiqué, pour sa part, la députée Joëlle Maison (Défi).