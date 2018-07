Une immense file s'est formée ce vendredi matin au contrôle des passeports pour les voyageurs européens ayant atterri à l'aéroport de Bruxelles.

Sur Twitter, un journaliste du Soir a signalé des altercations entre des voyageurs et le personnel de l'aéroport à cause d'un manque de communication.

"La hausse du trafic long-courrier à Brussels Airport engendre des temps d’attente plus longs au contrôle frontalier lors des moments de pointe", a justifié un community manager sur de l'aéroport sur Twitter. Celui-ci a précisé que "les procédures pour le contrôle frontalier sont supervisées par la police fédérale". Et d'ajouter : "Malgré que nous suivons la situation de près, il peut arriver que votre passage prenne plus de temps que prévu, ceci en particulier lors de moments de pointes tels que la matinée ou lors de périodes festivals".