Inès El Khannouss, la fille du premier échevin et échevin des sports de Molenbeek, Ahmed El Khannouss (cdH), est inculpée dans le cadre du dossier relatif à la filière terroriste de Jumet, dont plusieurs membres avaient l'intention de se rendre en Syrie, rapporte RTL Info dimanche.

Ahmed El Khannouss s'est dit "très choqué par les amalgames erronés qui peuvent être faits dans cette affaire" et a tenu à réagir via un communiqué. "Le seul élément qui explique la citation du nom de ma fille dans le dossier est basé sur le fait qu'elle est tout simplement tombée amoureuse, à l'insu de ses parents, d'un des inculpés qui lui avait caché ses activités et idées. Il s'agit d'une étudiante épanouie au comportement irréprochable, mais qui a été la victime naïve d'une relation amoureuse faussée", a indiqué Ahmed El Khannouss dans un communiqué. "Comme elle l'a déclaré de manière très claire à la justice, elle n'a jamais défendu de thèses radicales, a toujours pratiqué l'islam modéré et ouvert de ses parents et a toujours dénoncé toute radicalisation dans la société. Tous les éléments du dossier le démontrent."

"Il n'est donc pas question dans cette affaire de la moindre activité en lien avec le terrorisme mais juste d'une simple histoire d'amour malheureuse", ajoute M. El Khannouss, qui se dit "effondré" par cette affaire.

Inès El Khannouss n'a jamais été placée sous mandat d'arrêt et n'a été inculpée qu'en bout de course, selon une source proche du dossier. Son avocat Michel Bouchat avait plaidé le non-lieu devant la chambre du conseil avant son renvoi décidé mercredi. Elle a encore la possibilité de se pourvoir en appel.