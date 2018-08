Les vacances appartiendront bientôt au passé. Pour nos chiens et nos chats, cela signifie également une reprise des habitudes avec probablement le retour de la solitude en journée et quelques largesses de comportement qu’il va falloir à nouveau canaliser pour les uns et les autres.

La rentrée se prépare et se gère donc pour nos compagnons à quatre pattes aussi. L’été signe souvent une période de relaxation, de changements d’habitude ou tout du moins d’assouplissement des habitudes du quotidien. La famille se retrouve au grand complet, on s’échappe bien souvent sous d’autres cieux et l’on aime être accompagné de nos chiens ou de nos chats pour de multiples activités dépaysantes, nous permettant de sortir des sentiers battus, de décompresser.

(...)