Le gouvernement flamand a adopté vendredi une note réclamant le report d'un an du choix à faire entre l'heure d'été ou d'hiver, dans le cadre du projet de suppression du changement d'heure semestriel. La Commission européenne a proposé de supprimer ce changement d'heure avant les élections européennes de mai 2019. Elle attend des États membres qu'ils lui disent d'ici avril quelle heure, de celle d'été ou de celle d'hiver, ils garderont toute l'année.

Ceux qui choisiraient l'heure d'été changeraient d'heure une dernière fois fin mars prochain, les autres fin octobre prochain.

Le gouvernement flamand accepte le principe de supprimer le changement d'heure, mais demande plus de temps pour choisir entre heure d'été et d'hiver.

"On a interrogé tous les secteurs de Flandre, et aucun choix précis ne ressort. Il faut aussi et surtout en décider avec nos plus importants partenaires européens, le Bénélux, l'Allemagne et la France, et trouver un consensus", a expliqué le ministre-président Geert Bourgeois.

Pour dégager le règlement le plus commun possible, l'exécutif flamand propose un délai d'un an de plus.

Le gouvernement fédéral, lui, n'a encore pris aucune décision alors que, selon plusieurs sources, la Belgique se serait ralliée à la demande autrichienne visant un report à 2021. Selon le porte-parole de Charles Michel, les Pays-Bas plaident eux aussi pour un report.

La question sera évoquée lundi à Graz (Autriche), lors d'une réunion informelle des ministres des Transports et de l'Environnement de l'Union européenne.