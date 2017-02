La Belgique doit apporter des précisions pour que ses citoyens puissent continuer à entrer sans visa aux Etats-Unis.

"Nous disposons de 90 jours et ça ne va pas être facile. On est dans le collimateur des Etats-Unis", déclare le secrétaire d'Etat à l'Asile et à l'Immigration, Theo Francken, dans les colonnes de l'Echo et du Tijd. Selon le Tijd, une délégation américaine a visité la Belgique en novembre et son rapport sur la situation du Royaume est attendu en mars aux Etats-Unis.

Dans l'Echo, Theo Francken est par ailleurs revenu sur l'affaire Publifin. "On a toujours en tête cette image de Di Rupo, il y a 10 ans, qui crie:'j'en ai marre des parvenus'. Et on voit qu'ils sont toujours là, les parvenus. C'est hallucinant."