"On a toujours en tête cette image de Di Rupo, il y a 10 ans, qui crie:'j'en ai marre des parvenus'. Et on voit qu'ils sont toujours là, les parvenus. C'est hallucinant."

Le scandale Publifin ternit-il l'image de la Wallonie en Flandre ? "Les gens font de plus en plus la différence entre les Wallons et les socialistes", explique encore Francken. " Regardez: le Premier ministre est super-populaire en Flandre et tout le monde sait que c'est un vrai wallon..."

Toujours dans les dans les colonnes de l'Echo et du Tijd, il revient sur sa popularité au sud du pays. Un constat étonnant pour un nationaliste flamand ? "Absolument pas. Parce que je pense que sur ce point (Ndlr: le gestion des flux migratoires), les attentes des Flamands et des Wallons se ressemblent beaucoup. Les Belges veulent une politique stricte mais humaine. J'ai récemment été à Charleroi où il y avait 400 personnes qui soutenaient ma politique et encourageaient les réformes que nous voulons faire passer"...