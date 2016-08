Frédéric Van Leeuw, procureur fédéral: "Aucun départ de Belge vers la Syrie en 2016"

Belgique

A-t-on échappé à de nouveaux attentats en Belgique ?

"Personnellement, j’en suis convaincu. Après, on a une autre politique de communication en Belgique qu’en France, un petit peu moins triomphaliste. En matière de terrorisme, on doit intervenir avant que les faits se produisent, ce qui rend les procès très compliqués. Les preuves matérielles sont généralement rares. Parfois, on intervient trop tôt car on n’a pas assez d’éléments de preuve ou des renseignements inutilisables car dangereux pour les sources. C’est le choix entre la peste et le choléra. Car si on intervient trop tard, personne ne nous le pardonnera."

Comment a évolué la menace terroriste depuis votre arrivée à la tête du parquet fédéral ?

"On n’a plus affaire à quelques dizaines de personnes voulant se rendre en Somalie ou en Afghanistan. On est confronté à des centaines de personnes. En 2014, le premier f oreign fighter qui revient et fait un attentat, c’est Mehdi Nemmouche. J’avais d’ailleurs alerté sur ce danger potentiel énorme et ce qui a suivi a montré que la menace ne faisait qu’augmenter. Nous faisons face à des gens médiatiquement très doués, dont le recrutement se fait via les nouveaux médias. Le smartphone date de 2007, il n’existait pas au moment des procès GIA, Trabelsi et autres. Il y a aussi l’aspect géopolitique avec le printemps arabe raté et ces grandes zones - Syrie, Irak, Turquie, Libye, Tunisie - perturbées et très proches de l’Europe. Tant que le conflit en Syrie, en Irak, voire en Libye ne sera pas résolu, on risque d’être confronté à une menace plus haute qu’auparavant."

(...)

