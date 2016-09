Fremault: "Le Fédéral regarde Bruxelles avec dédain"

Belgique

À la veille du congrès du cdH, ce dimanche au parc du Cinquantenaire à Bruxelles, la ministre bruxelloise et probable future tête de liste cdH aux élections régionales de 2019 Céline Fremault monte au front et prend la défense de sa région bruxelloise victime d’un bashing totalement injustifié, tant de la part de certains élus du nord du pays que du gouvernement fédéral dans son ensemble.

Bruxelles a souffert cette année, l’an passé également… L’heure est à l’optimisme désormais ?

"On a connu des heures sombres en effet : le lockdown, les attentats, des grèves a répétition. Mais j’ai envie de dresser un tableau un peu moins sombre que celui tissé au nord du pays et, souvent aussi, du côté du gouvernement fédéral. Sortons du climat anxiogène. Je trouve que l’été a été, pour des Jan Jambon, Bart De Wever, Denis Ducarme, etc., l’occasion de bander leurs muscles sur des dossiers tels que l’immigration, les sans-papiers, les réfugiés, la régularisation, alors qu’au sein du gouvernement bruxellois comme au sein du cdH, notre objectif est de développer le vivre ensemble entre tous les Bruxellois."

Vous auriez aimé que Bruxelles soit plus soutenue ?

"Nous avons souvent attendu un message de solidarité. On nous a regardés de loin, au mieux avec une certaine suffisance, parfois avec un peu de dédain. Je tiens aussi à rappeler qu’on n’est pas juste bon à gonfler le PIB de la maison Belgique. Quand Bruxelles s’essouffle, c’est toute la Belgique qui a un point de côté."

Il n’y a pas que les Flamands et le fédéral. Votre voisin ucclois Didier Reynders dualise régulièrement Bruxelles. Tandis qu’hier encore, le journaliste de Libération Jean Quatremer comparaît Molenbeek à l’Arabie saoudite…

"Sur un plan général, le Brussels bashing m’insupporte. Au sujet de la vision bruxelloise de M. Reynders, chacun porte la responsabilité de ses propos. Je signale juste que les grandes capitales européennes et mondiales ne se sont jamais construites sur le rejet et la peur de l’autre. Regardez Londres, New York… Quant à M. Quatremer, à l’heure où des journalistes travaillent courageusement pour étayer et révéler les scandales de notre époque comme l’exploitation des travailleurs par de grandes multinationales ou la traite des êtres humains, je suis étonnée que d’autres usent de leur plume, confortablement installés dans leurs bureaux, fussent-ils bruxellois, pour calomnier une ville et ceux qui la font au quotidien. C’est regrettable."

Une récente étude de Brussels Studies démontre pourtant que Bruxelles compte deux types de jeunesse distincts, vivant cote à côté sans se côtoyer…

"Avec les mouvements de jeunesse, les associations, etc., nous travaillons tous les jours à refonder une série de socles, à faire en sorte que les jeunes se redécouvrent. Les Bruxellois restent attachés à une certaine tradition d’ouverture. Peu de villes en Europe peuvent se targuer de ce melting-pot à la bruxelloise. Je dis souvent : Erasmus, ça doit aussi commencer dans nos communes."