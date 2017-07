La ministre bruxelloise de l'Environnement, de concert avec plusieurs communes de la capitale, avait introduit une action en cessation gouvernementale, en juin 2016. La justice a désormais tranché et les plaignants ont obtenu gain de cause. Une étude d'incidence dans 12 mois a aussi été commandée par le juge.





Ces mesures devront être mises en application avant novembre, sinon le gouvernement wallon devra s'acquitter d'une astreinte de 100.000 euros.

La justice bruxelloise a ordonné la fin de l'exploitation, entre 23h et 7h du matin, des routes aériennes "Canal" et "Ring", mais aussi la fin des atterrissages sur la piste 01 de l'aéroport de Zaventem, une information confirmée par L'Echo et la RTBF.