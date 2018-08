En cette période de fortes chaleurs, il devient difficile de se rafraîchir au bureau ou chez soi pendant la canicule.La solution la plus simple pour mieux supporter la chaleur se résume souvent à ce bon vieux ventilateur. Et quand il est difficile de trouver le sommeil, une solution (malheureusement) plébiscitée par la plupart d’entre nous est de le laisser allumé afin de rafraîchir l’air de la chambre et de créer un courant d’air agréable pour s’endormir. Problème, le ventilateur reste souvent allumé toute la nuit et ce n’est pas sans risque pour la santé.(...)