Ancien bourgmestre de Seraing, père de Laurette et d'Alain, Gaston Onkelinx fut un coolsien de stricte obédience, la bonhomie en plus.

Loin d'en faire mystère, il le revendiquait: le berceau de la famille Onkelinx est en Flandre. Maurice, son père, tenait avec sa femme un café dans une salle de cinéma de Jeuk, aujourd'hui une section de la commune de Gingelom (Limbourg). En même temps, il avait un pied dans le bassin liégeois, travaillant à l’Espérance-Longdoz qui n’avait pas encore fusionné avec Cockerill. Plus tard, il quitta l'usine pour devenir cafetier à temps plein, dans un établissement qui faisait face aux hauts-fourneaux d'Ougrée. Fréquenté par les nombreux ouvriers flamands, il portait l'enseigne bilingue “Les Hauts-Fourneaux / De Hoogovens”.

C'est là que Gaston Onkelinx, né en 1932, s'enracina en terres sérésiennes. Tout naturellement, à l'âge de trouver du travail, il frappa à la porte de Cockerill. Qui aurait cru que celui qui s'est éteint lundi soir à l'âge de 84 ans allait être bourgmestre et député, figurer au nombre des ténors du socialisme principautaire et compter parmi ses six enfants une vice-Première ministre fédérale et un député au Parlement wallon ?

Ses premières armes, il les fit à la FGTB où Jules Mathot - père de Guy, grand-père d'Alain - lui servit de parrain. Mais si le petit métallo délégué syndical est passé un jour dans l'arène politique, ce fut tardivement et presque malgré lui... "A la suite des grandes grèves de 1960-1961, nous a-t-il raconté naguère, il y avait des attaques systématiques des communistes contre les socialistes. Nous étions leur cible privilégiée. Pour y faire face, nous avons créé à Cockerill une section d'entreprise du PSB (Parti socialiste belge, ndlr). Au syndicat, cette cellule n'était pas trop bien vue..." André Cools, qui avait lui aussi des ascendances flamandes, remarqua ce jeune élément plein d'entrain, issu en outre du monde ouvrier, ce qui n'était (et n'est) pas courant dans le Parti. Début d'une fidélité inébranlable... En 1970, Gaston avait fait son choix et renoncé au syndicat. Il se présenta aux élections communales à Ougrée, fut élu conseiller et immédiatement propulsé échevin, principalement des Affaires sociales... tout en continuant d'exercer son métier à Cockerill. "Cela m'a permis notamment de marier les deux filles de mon directeur général M. Lamarche, racontait-il. Pour la première fois, il a été obligé de me dire oui!" En 1974, il était député de Liège et allait le rester jusqu'en 1988, avant d'exercer le maïorat de Seraing jusqu'en 1994. En 2007, on le trouvait encore au combat, un come-back inattendu l'ayant propulsé en dixième place de la liste du PS pour le Sénat. Mais c'était surtout son rôle de président de la Confédération des prépensionnés et pensionnés socialistes de la Communauté française qui lui tenait alors à cœur. Il l'exerça jusqu'en 2012.

Parfait bilingue et même trilingue, n’ayant rien perdu du dialecte limbourgeois de son enfance, il disait être resté "très belge": "Je suis comme Martens ou comme Cools. Nous sommes des fédéralistes, mais pour un fédéralisme d’union", professait-il. Pour l'anecdote, il fut aussi joueur de football, il avait appris le piano et il aimait toujours pousser la chansonnette, voire même danser les claquettes. Mais jamais, précisait-il, dans l’exercice de ses fonctions politiques!

Au printemps 2015, il avait fait un gros malaise à la suite de l’émission “Terzake” de la VRT, relayée par d’autres médias, où son père, qui fut un temps bourgmestre de Jeuk à partir de 1943, avait été présenté comme un collaborateur des Allemands et un membre du Vlaams Nationaal Verbond (VNV). "Vous savez, j’avais 8 ans quand la guerre a commencé…”, nous avait-il dit alors pour justifier son peu de souvenirs de cette époque. Il n'en était pas moins catégorique: "Mon père n’a jamais été collabo, ni VNV, ni d’extrême droite. Il n’y a rien eu". Maurice Onkelinx avait été privé de ses droits civiques et politiques après la guerre, mais réhabilité en 1950 par le tribunal civil de Hasselt.

Du côté des enfants, pas trop de soucis: des motifs de fierté surtout. "Cela va trop vite pour Laurette", s'inquiétait pourtant le patriarche du clan, alors qu'on commençait à peine à parler de l'étoile montante féminine d'un PS mis à mal, déjà, par les "affaires" - celles des années 90. Sur Guy Mathot, souvent soupçonné, jamais condamné, Gaston avait reporté sa longue amitié pour son père. Il le soutint sans faiblesse dans les moments difficiles.

Fidélité: tel est peut-être bien le mot qui constitue le fil, rouge bien entendu, de cette vie aujourd'hui achevée.