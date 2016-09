Geert Bourgeois rompt avec l'idée romantique d'une Flandre indépendante

Belgique

Le ministre-président flamand, Geert Bourgeois (N-VA), a pris ses distance avec l'idée romantique d'une Flandre indépendante. Selon lui, l'indépendance doit être vue comme une forme de confédéralisme poussé à son maximum. "Nous dévoilerons la stratégie du parti plus tard. Vous connaissez notre programme. Mais je veux encore une fois insister sur le fait que le terme 'indépendance' qui se trouve dans nos statuts, ce n'est pas l'indépendance au sens du 19e siècle. Une nation moderne fait partie d'un plus grand ensemble. En Belgique, il s'agit donc d'aller vers un confédéralisme avec des Etats fédérés ayant une capitale partagée et un maximum d'autonomie et de responsabilités", explique-t-il dans "Le Vif" et le "Knack" à paraître cette semaine, au cours d'un entretien croisé avec son homologue wallon, Paul Magnette.

Le fondateur du parti nationaliste flamand fait cette mise au point alors que la N-VA traverse une crise interne à propos de son aspiration nationaliste, énoncée à l'article 1er de ses statuts. Elle a accepté de geler ses revendications pour constituer au Fédéral une coalition suédoise, excluant les socialistes. La base nationaliste doute depuis lors de la sincérité nationaliste du parti. Ces doutes ont grandi à la suite d'une interview du président Bart De Wever laissant entendre que si les socialistes passaient une législature de plus dans l'opposition, il pourrait remiser une nouvelles fois les exigences institutionnelles.

Deux députés, chargés pourtant en janvier de "réopérationnaliser" le programme communautaire du parti, ont fait entendre une voix frondeuse qui leur a valu d'être mis au pas et de se voir retirer leur mission. Ils s'entretenaient mardi après-midi avec M. De Wever.

Le Mouvement flamand dénonce depuis lors la mutation d'un parti nationaliste en un parti accroché au pouvoir.