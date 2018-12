Les forces de l’ordre se tiennent prêtes…

En fin de journée, la porte-parole de la police nous précisait qu’aucun contact n’avait pu être établi avec les gilets jaunes. "Nous, dans un tel cas, nous essayons toujours de discuter avec les manifestants avant leur rassemblement, souligne Ilse Vandekeere. En ce vendredi, fin de journée, nous n’avons toujours pas pu entrer en contact avec un seul gilet jaune."

Selon certaines sources, l’effectif policier du week-end dernier pourrait même être doublé, ce qui ferait 1 000 policiers en rue. "Nous ne dévoilerons rien sur notre manière d’intervenir. Nous pouvons juste préciser que le comportement des policiers dépendra, bien évidemment, de celui des gilets jaunes. Si ceux-ci ont un comportement pacifique, nous chercherons avec eux un endroit idéal pour la manifestation car il ne faut pas oublier qu’il y a d’autres événements prévus. Si cela se passe différemment, la police répondra, bien évidemment, à cette violence."

Des gilets jaunes disent eux-mêmes ne pas vraiment savoir, si ce n’est qu’ils doivent se rassembler dans la capitale et qu’une rencontre devait avoir lieu ce vendredi entre Olivier Chastel, président du MR, et Georges-Louis Bouchez, délégué général du MR.

Une rencontre qui avait lieu juste après l’annonce d’une première petite victoire des manifestants : le fait que le diesel et l’essence ne seront pas indexés en 2019.

La semaine passée , chez nous, des incidents avaient déjà été dénombrés.

Jeudi, le parquet de Bruxelles annonçait que sur quatorze personnes identifiées, sept avaient fait l’objet d’une arrestation judiciaire. Ce vendredi, le parquet tenait à préciser qu’un huitième suspect avait été arrêté le matin. Il s’agit de la personne soupçonnée d’avoir mis le feu au véhicule de police. Il a été placé sous mandat d’arrêt.

F. G., né en 1995, a été arrêté et déféré devant le juge d’instruction. Il a entre autres déclaré qu’il était sous influence d’alcool quand il a jeté des pavés pour s’amuser. Il nie avoir incendié un véhicule. L’intéressé est bien connu des services de police et de justice. Il était dans l’attente d’un bracelet électronique pour des faits de vol et de vente de stupéfiants.