Plusieurs centaines de gilets jaunes crient leur colère depuis ce matin, dans la capitale. La situation a rapidement dégénéré : combi de police sur le flanc et incendié, autopompes, gaz lacrymogène, pavés déscellés...

Plusieurs tunnels bruxellois du centre ont été fermés à la circulation en raison d'une manifestation des "gilets jaunes", annonce Bruxelles Mobilité sur Twitter ce vendredi. Les tunnels Rogier au Arts-Loi direction Midi sont cependant rouverts à la circulation.

"Nous vous conseillons d'éviter les boulevards Pacheco et Botanique, ainsi que la petite ceinture (entre Trône et Rogier) suite aux actions des "gilets jaunes", indique la zone de police Bruxelles-Ixelles sur son compte Twitter. Les stations de métro Parc et Arts-Loi à Bruxelles sont à nouveau desservies, annonce la société bruxelloise de transports publics Stib vendredi vers 16h00.

La manifestation des "gilets jaunes" a dégénéré vendredi en début d'après-midi à l'entrée de la zone neutre, au carrefour Arts-Loi, où se trouvent les institutions fédérales et où toute manifestation est interdite. Deux véhicules de police sont en feu et les autopompes ont été actionnées pour disperser les manifestants.

Selon la police, les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles. Cette version est contestée par des manifestants, qui estiment à l'inverse que la police a actionné les autopompes lorsque le calme régnait.

Des manifestants se trouvent également à proximité de la Banque Nationale, boulevard Pacheco.

Revivez le direct de Brut, au cœur des "gilets jaunes" :

Rémy Buisine, journaliste pour le média Brut, qui était en train de filmer un groupe d'une cinquantaine de "gilets jaunes" pacifiques à proximité du musée de la BD, a été interpellé par des policiers alors qu'il venait de quitter la zone, encerclée par les forces de l'ordre.

© D.R.

Les slogans scandés sont principalement dirigés contre le gouvernement belge, demandant la démission du Premier ministre Charles Michel. Après avoir bloqué une sortie du Tunnel Loi avec du matériel de construction, les gilets jaunes se sont déplacés vers le carrefour Arts-Loi.

Une soixantaine de personnes ont été arrêtées alors qu'elles étaient en possession de matériel dangereux et prohibé.

Selon nos informations, la police a fermé certains accès à la gare centrale. Les gilets jaunes manifestent également devant cette gare. Les gilets jaunes remontent vers la rue de la Loi.

La Stib a annoncé sur Twitter que la station Parc est fermée. De plus, la circulation entre Botanique et Louise (lignes 2 et 6) est également fermée.





Le compte Twitter de notre journaliste vous détaillait la manifestation des gilets jaunes.