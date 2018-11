Entre 200 à 300 "gilets jaunes" étaient rassemblés vendredi vers 11h00 au carrefour Arts-Loi et occupent actuellement la chaussée, a indiqué la police bruxelloise.

Plusieurs tunnels bruxellois du centre ont été fermés à la circulation en raison d'une manifestation des "gilets jaunes", annonce Bruxelles Mobilité sur Twitter ce vendredi.

Rogier, Botanique, Madou, Arts-Loi, Trône et Porte de Namur > Midi

Porte de Namur, Trône, Arts-Loi, Madou, Botanique et Rogier > Basilique

La police demande d'éviter les alentours Arts - Loi - Ducale - Trône.

Les canons à eau et des gaz lacrymogènes ont été utilisées à plusieurs reprises par les forces de l'ordre sur les "gilets jaunes". Des boules de billard ont notamment été lancées contre les policiers. Les manifestants ont aussi utilisé des fumigènes et des pétards.Des poteaux ont aussi été arrachés par les manifestants. Les manifestants tentent de s'introduire dans la zone neutre et sont repoussés par les forces de l'ordre. Un combi de police a été renversé, un autre incendié au carrefour Arts-Loi.

© D.R. Les slogans scandés sont principalement dirigés contre le gouvernement belge, demandant la démission du Premier ministre Charles Michel. Après avoir bloqué une sortie du Tunnel Loi avec du matériel de construction, les gilets jaunes se sont déplacés vers le carrefour Arts-Loi.

Une soixantaine de personnes ont été arrêtées alors qu'elles étaient en possession de matériel dangereux et prohibé.

Selon nos informations, la police a fermé certains accès à la gare centrale. Les gilets jaunes manifestent également devant cette gare. Les gilets jaunes remontent vers la rue de la Loi.

La Stib a annoncé sur Twitter que la station Parc est fermée. De plus, la circulation entre Botanique et Louise (lignes 2 et 6) est également fermée.

